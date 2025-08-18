Congreso garantiza protección a trabajadores con cáncer por iniciativa de parlamentaria Marleny Portero

Con el objetivo de garantizar la protección laboral de los trabajadores diagnosticados con cáncer en el país, el pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el proyecto de Ley N° 6861, de autoría de la congresista Marleny Portero (AP), lo que se convierte en un hito de esperanza para los miles de pacientes que padecen de esta terrible enfermedad.

El dictamen señala que es nulo el despido de un trabajador que sea diagnosticado de cáncer, su tratamiento y efectos derivados; incluso si presta servicios por menos de cuatro horas diarias, se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza.

Hay que resaltar que este blindaje legal representa un cambio sustancial. Antes no existía un marco normativo específico que protegiera a quienes enfrentaban enfermedades oncológicas, dejándolos vulnerables a despidos por causas ajenas a su desempeño.

“Esta propuesta nace tras escuchar historias de vida, personas que fueron diagnosticadas con cáncer y no tuvieron donde recurrir, por eso desde el legislativo busco protegerlos”, apuntó Marleny Portero gestora de la ley en favor de los pacientes con cáncer.

El dictamen fue aprobado con 81 votos a favor, cero en contra y una abstención. También fue exonerado de segunda votación con 88 a favor, cero en contra y una abstención.

El último paso para que el proyecto de ley N° 6861 aprobado en el legislativo e impulsado por la congresista, Marleny Portero, es la firma de la Presidenta de la República para luego ser publicado en el diario oficial El Peruano.