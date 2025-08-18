Colombiana Catalina Usme es nuevo refuerzo de Universitario en Liga Femenina de Fútbol

Palabras de elogio. Franco Velazco, Administrador de Universitario, elogió el fichaje de la colombiana Catalina Usme y señaló que el objetivo del plantel merengue es lograr destacar en todas las disciplinas deportivas.

«Es un día histórico para Universitario, presentando a un refuerzo de lujo para nuestro fútbol femenino. A Catalina le damos la más calurosa bienvenida para que pueda contribuir a los logros y también al fútbol peruano, ella viene con unos pergaminos espectaculares y ha sido nominada como una de las mejores jugadores del mundo. Estamos seguros que vamos a disfrutar del fútbol de Catalina», remarcó Velazco en conferencia de prensa.

Por su parte Catalina Usme, flamante refuerzo de Universitario, expresó su satisfacción por unirse al club crema y trabajar bajo la dirección técnica de su hermano, Carlos Andrés Usme, en lo que resta de la temporada 2025 del fútbol femenino.

“Es un orgullo estar en Universitario y trabajar con Andrés es muy fácil. Creo que me entiendo mucho mejor con él en la cancha que en la vida de familia. Venimos de procesos exitosos y somos leales con nuestro trabajo”, señaló la colombiana, integrante de la Selección de su país que jugó hace poco la final del Sudamericano ante Brasil en Ecuador.

La delantera colombiana reconoció que su llegada a la “U” no fue impulsada directamente por su hermano. “No fue la persona que más me insistió para venir, aunque sabía que me quería aquí. Lo que me animó fue la convivencia con las chicas, y eso me gustó. Tengo retos muy grandes, volver a ser campeonas es un desafío para ambos. Hacemos un gran equipo dentro y fuera de los campos de juego”, aseguró.