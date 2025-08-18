Cofopri beneficiará a más de 700 familias en Ica

Campaña nacional que se lleva a cabo en todo el país busca otorgar el ansiado título de propiedad

En el marco de su labor de formalización de la propiedad informal en todo el país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, anunció una nueva jornada de empadronamiento en el departamento de Ica.

Desde este martes 19 al viernes 22 y los días lunes 25 y martes 26 las brigadas de empadronamiento llegarán a las provincias de Chincha, Nasca e Ica para visitar un total de 792 lotes urbanos de los distritos Chincha Alta, Alto Laran, Marcona e Ica.

Esta intervención que formar parte de la campaña “Lote empadronado, por el título anhelado” beneficiará a cientos de familias peruanas que no cuentan con título de propiedad permitiéndoles acceder a beneficios como créditos hipotecarios, programas sociales, servicios básicos entre otros, además de dinamizar la economía familiar y de la comunidad.

Cofopri invita a los ciudadanos que hayan recibido la notificación a colaborar con los empadronadores, presentando su DNI y los documentos que acrediten la posesión del predio participando de esta nueva oportunidad para culminar el proceso de formalización de sus viviendas.

Para más información, los ciudadanos pueden comunicarse gratuitamente al 0800-28-028 o ingresar al portal institucional www.gob.pe/cofopri, sección Campañas Agosto 2025, donde podrán consultar las fechas de empadronamiento.

Cabe precisar que con estas campañas gratuitas, Cofopri reafirma su compromiso de cerrar brechas de acceso a la propiedad formal, inscribiendo los títulos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y garantizando seguridad jurídica para miles de familias peruanas