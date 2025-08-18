Chola Chabuca y Esta Noche líder en rating de fin de semana

Una semana más lideró el rating con el ‘Reventonazo’ con 10.0 puntos de rating

La Chola Chabuca con el “El Reventonazo de la Chola” lideró la jornada con una sólida marca de 10.0 puntos de rating, destacándose por su capacidad de reunir a familias frente al televisor gracias a imitaciones, parodias y presentaciones musicales en vivo, siendo la figura del fin de semana. Mientras que ‘Esta Noche’ tuvo 7,5 puntos de rating con la entrevista a Milett Figueroa.

Este sábado 16 de agosto, ‘Esta Noche’ emitió una entrevista con Milett Figueroa. Una llamada de Marcelo Tinelli, transmitido en conexión con el espacio conducido por la Chola Chabuca, constituyó la primera vez que el presentador de la televisión argentina se enlaza en directo con un medio peruano para referirse de manera abierta a su relación.

Por su parte, Milett, visiblemente emocionada, correspondió con frases que evidenciaron el gran momento que atraviesan juntos. La aparición del conductor no solo sorprendió a la audiencia, también disipó rumores que circularon en los últimos días sobre una posible crisis sentimental.

El sábado último, ‘El Reventonazo’ alcanzó 10,0 puntos; seguido de ‘Esta Noche’ con 7.5 puntos. Otros espacios como ‘Yo soy’ tuvieron 7,0 puntos y ‘JB’ con 3,3 puntos.