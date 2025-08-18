Campaña Itinerante «Justicia en tu Comunidad» en el Instituto Nacional de Salud del Niño

Campaña Itinerante «Justicia en tu Comunidad» en el Instituto Nacional de Salud...

Con el firme compromiso de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Limaefectuó laCampaña Itinerante «Justicia en tu Comunidad» en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN).

El evento contó con la participación Dra. Miluska Cano López, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL); Dr. Carlos Urbano Durand, director general del INSN, la Dra. Nancy Coronel Aquino, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia y el Dr. Walter Martínez Laura, director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

Durante la campaña, se atendieron consultas legales de usuarios y sus familias, con el apoyo de magistrados y personal jurisdiccional y administrativo de la CSJL. También participarán diversas instituciones como: ODANC – Lima, Ministerio de la Mujer (Programa Warmi Ñan), Ministerio de Justicia (Defensa Pública Lima Centro), Reniec y Ministerio Público.

“Esta jornada es importante porque brinda acceso efectivo, equitativo y sin discriminación a los servicios de justicia, mediante asesoría y orientación legal gratuita, de manera sencilla a la población”, afirmó la presidenta CSJL

HUMANIZANDO LA JUSTICIA

Paralelamente, los integrantes del Voluntariado Humanitario ‘Humanizando la Justicia’ de

la CSJL disfrazados de payasitos y clown hicieron reír y jugar a los niños del INSN.

Los jueces y trabajadores que conforman este voluntariado visitaron dos salas trayendo alegría y entregando donaciones del personal judicial que muestra su solidaridad para apoyar a los infantes y contribuir al bien común.