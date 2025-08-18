Cajamarca: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra mototaxistas que asaltaron a joven con discapacidad

El Poder Judicial de Cajamarca dictó 9 meses de prisión preventiva contra los mototaxistas Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar por asaltar a una persona con discapacidad para robarle su celular cuando se encontraba caminando en la cuadra 17 de la avenida Hoyos Rubio. El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto.

El juez Absalón Cabrera Rodríguez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, dictó la medida coercitiva preventiva contra Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar, por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Humberto Andrés Palacios Torres.

Así lo dispuso el magistrado, tras evaluar los graves y fundados elementos de convicción presentados por la Fiscalía, y el plazo de 9 meses es el tiempo en el cual continuará la investigación preparatoria.

Los hechos

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto de 2025, cuando la víctima, persona con discapacidad, fue interceptada junto a un acompañante en inmediaciones de la Av. Atahualpa, siendo agredida físicamente y despojada de un reloj inteligente y un teléfono celular. Posteriormente, los presuntos autores huyeron a bordo de un mototaxi.

Horas después, gracias al patrullaje de la Policía Nacional y al sistema de localización del celular robado, los investigados fueron intervenidos en la carretera a Bella Unión. En el vehículo se hallaron los equipos sustraídos y un arma de fuego, además de ser reconocidos por la víctima.