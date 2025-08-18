Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF hasta el año 2030

Hoy lunes, se realizó en las instalaciones de la Videna, las elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y como era de esperarse Agustín Lozano Saavedra fue reelegido en su cargo para el periodo 2025-2030. La elección terminó con 61 votos a favor, 3 en blanco y ninguno en contra.

Agustín Lozano y su Junta Directiva en la FPF seguirán hasta el 2030 y no hasta el 2029, como estipulaba inicialmente el estatuto. Lo acompañan en su Directorio los representantes de Alianza Atlético, Liga de Ancash, ADT, UTC, Mannucci, Coopsol, Piratas FC, Liga de Amazonas, Asociación de Futbolistas y Árbitros.

La única lista que se presentó para el sillón de la FPF fue la de Agustín Lozano, por lo que tuvo el camino libre para extender su continuidad como máximo dirigente del fútbol peruano por cuatro años más. Con esta reelección, Agustín Lozano sumará 12 años como presidente de la FPF, luego que reemplazó a Edwin Oviedo en el año 2018.

Con ello igualará en años de gestión a Manuel Burga (2002-2014) y supera a Nicolás Delfino (1992-2002). Para garantizar la transparencia, la FIFA envió a Bruno Comicholi y Rafael Arias como veedores, mientras que la CONMEBOL estuvo representada por Julio Lansac.

La Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Agustín Lozano. Vicepresidentes: Lander Alemán (Alianza Atlético) y Luis Duarte (Ancash). Directores: Claudio Limaylla (ADT), Gabriela Moreno (Asociación de Árbitros), Raúl Lozano (Mannucci), Osías Ramírez (UTC), Juan Rickets (Asociación de Futbolistas), Fredy Ames (Coopsol), Farid Awad (Piratas)y Franklin Chuquizuta (Amazonas). Asumen funciones el 20 de diciembre próximo.