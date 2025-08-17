Universitario cedió la punta del Clausura al empatar en su visita a Sport Huancayo 1-1

CARLOS HIDALGO

Lo manejaba bien el partido Universitario con el gol tempranero de Valera, y pudo ampliarla con otro tanto del mismo jugador que fue anulado por un discutido offside de José Carabalí que centró el balón y en la siguiente jugada, Sport Huancayo alcanzó el empate por acción de Javier Sanguinetti y el 1-1 se mantuvo hasta el final, y estos dos puntos cedidos por los cremas, lo bajan de la punta del Clausura, en una semana más que complicada que tuvo.

La “U” salió decidido a lograr la ventaja y con una oncena con varios cambios. A los 7’ llegó el gol crema tras un desborde de José Carabalí que sirvió al centro a la entrada del área, para que Alex Valera de un zurdazo al segundo poste de Zamudio mandar el balón a la red. Golazo. Pudo ampliar la ventaja luego con Pérez-Guedes que erró su remate y así se fueron al descanso.

En el complemento, la visita siguió dominando y a los 61’ vino la jugada polémica. José Carabalí recibió un pase por su banda izquierda y antes que un rival lo bloqueara saco un centro al área que Alex Valera remató de zurda al segundo poste y anotar el segundo tanto crema. Sin embargo el árbitro Pablo López tras revisión en el VAR lo anula por un discutido pie adelantado de Carabalí, reclamada por los jugadores visitantes.

Y para remate, en la siguiente jugada, el arquero Ángel Zamudio sacó largo y el balón es ganado por Huaccha a Riveros, y mandó un centro fuerte que conectó de cabeza Javier Sanguinetti y pese al manoteo del balón de Britos se fue al fondo y decretar el 1-1 definitivo. La “U” se queda con 14 unidades a dos del líder Cristal, y deberá afrontar luego del jueves la vuelta ante Palmeiras por Libertadores, el Clásico el domingo ante Alianza de local.

ALINEACIONES

SPORT HUANCAYO: Zamudio; Madrid (Barboza), Gaona, Murillo, Herrera; Villar, Salcedo (Carabano), Magallanes (Carranza), Huaccha (Fernández), Sanguinetti y Posito (de Jesús). DT: R. Pellejero.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Riveros; Ancajima (Vélez), Pérez-Guedes (Churín), Murrugarra (Castillo), Concha (Calcaterra), Carabalí; Valera y Flores (Rivera). DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Pablo López

ESCENARIO: Estadio Huancayo