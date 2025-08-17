Minsa: arranca campaña nacional “Niños sin anemia, su futuro depende de ti” para prevenir anemia materno infantil

La estrategia incluye campañas y ferias mensuales en establecimientos de salud y espacios comunitarios en todo el país. Inicia el 18 de agosto.

Con el compromiso de combatir la anemia en menores de 35 meses, gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil, el Ministerio de Salud (Minsa) inicia a nivel nacional la campaña “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”, como parte del Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil 2024-2030.

La jornada arranca el lunes 18 de agosto y termina el viernes 22.

Se realizarán campañas de salud integrales en todos los establecimientos del primer nivel de atención, así como en parques, plazas y otros espacios comunitarios, con el objetivo de fortalecer el acceso a las principales prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia. Las actividades se desarrollarán durante la tercera semana de cada mes, desde agosto hasta diciembre, y estarán articuladas con los gobiernos regionales, locales, organizaciones sociales y aliados estratégicos.

“Esta campaña busca acercar los servicios de salud a las familias, con un enfoque preventivo y educativo.

La anemia infantil limita el desarrollo físico y cognitivo de nuestros niños, y revertir esta situación es una prioridad nacional”, señaló la Lic.

María de los Ángeles Tantaleán Sánchez, coordinadora de la Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del Minsa.

Durante estas campañas se brindará tamizaje para descarte de anemia, suplementación con hierro, atención médica y nutricional, sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro, orientación sobre lactancia materna y alimentación saludable, visitas domiciliarias, perifoneo, activaciones comunitarias, entrega de materiales educativos, entre otras acciones.

Además, se han definido metas específicas por región para asegurar un seguimiento riguroso del impacto de la campaña: suplementación preventiva completa, tratamiento completo de anemia, y dosaje de hemoglobina. Estas acciones buscan cerrar brechas históricas en la atención oportuna de la anemia.

La estrategia cuenta con el respaldo normativo del Decreto Supremo n.° 002-2024-SA, que aprueba el Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil, así como de la Resolución Ministerial n.° 213-MINSA/DGIESP 2024, que establece la norma técnica para su prevención y control.

Finalmente, el Minsa exhorta a las familias a participar activamente en estas jornadas. “Invitamos a todas las madres, padres y cuidadores de niños menores de 35 meses a acudir al establecimiento de salud más cercano. Prevenir la anemia es un acto de amor y responsabilidad con el futuro de nuestros niños y niñas”, agregó Tantaleán Sánchez.