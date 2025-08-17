Melgar le ganó en el final a Ayacucho F.C. por 2-1 en estreno de Juan Reynoso como técnico

Con un gol en el final del partido a cargo del argentino Gregorio Rodríguez (90’), FBC Melgar le ganó a Ayacucho F.C por 2-1 con el debut de su nuevo entrenador Juan Reynoso. El partido se desarrolló en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa y el arbitraje de Jesús Cartagena, de regular actuación.

Abrió la cuenta para los rojinegros, Johnny Vidales a los 18’ tras pase de Quagliata, pero en el complemento igualó el argentino Franco Caballero a los 63’ para los ayacuchanos, y cuando parecía que el partido quedaba 1-1, apareció Gregorio Rodríguez que con remate seco por bajo mandó el balón a la red y darle el 2-1 a Melgar.