Hospitales de Chincheros y Tomás Lafora serán los más modernos con tecnología antisísmica y moderno equipamiento

Hospitales de Chincheros y Tomás Lafora serán los más modernos con tecnología...

En beneficio de más de 194 000 peruanos con una inversión de más de S/600 millones

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), avanza en la construcción de dos importantes proyectos hospitalarios que beneficiarán a más de 194 000 peruanos: el Hospital de Chincheros en Apurímac y el Hospital de Apoyo Tomás Lafora en La Libertad.

El Hospital de Chincheros ya cuenta con cimientos reforzados y tecnología de última generación para resistir grandes sismos. La obra ha superado su etapa más compleja con la instalación de drenes especiales, geomenbranas y geotextiles en el bloque principal, garantizando la estabilidad de la plataforma y evitando hundimientos.

Esta infraestructura contará con 84 aisladores sísmicos que protegerán el edificio y la vida de pacientes y personal durante un terremoto. Con una inversión superior a S/220 millones, el hospital beneficiará a más de 174 000 habitantes de Chincheros y provincias vecinas.

Actualmente, se trabaja en el subdrenaje de aguas subterráneas para la instalación de los aisladores sísmicos. El establecimiento tendrá tres niveles, 14 456.15 m² de área techada y servicios que incluyen consultorios, salas de parto, incubadoras, camas para emergencia, cirugía, obstetricia y hospitalización.

En la región La Libertad, el Hospital de Apoyo Tomás Lafora, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, avanza con la ejecución de su obra de contingencia, que registra un 43.82 % de avance físico. Esta permitirá asegurar la continuidad de los servicios mientras se construye la infraestructura principal.

El nuevo hospital se levantará en un área de 20 439,76 m², distribuida en seis bloques y un sótano, con 12 consultorios médicos, 16 consultorios no médicos, tópicos de urgencias y emergencias, hospitalización con 48 camas, salas de parto multifuncionales, quirófanos y equipamiento moderno como ecógrafo, mamógrafo, rayos X y dos ambulancias.

La inversión total asciende a S/398.9 millones y beneficiará a más de 20 000 habitantes de la provincia de Pacasmayo. La obra principal reiniciará su ejecución una vez culminada la infraestructura de contingencia.

Estos proyectos forman parte de la política nacional para cerrar brechas de infraestructura hospitalaria y fortalecer los servicios de salud, impulsada por la presidenta Dina Boluarte y liderada por el ministro de Salud, César Vásquez.

Lima, 17 de agosto de 2025