Espanyol derrotó al Atlético de Madrid 2-1 en la primera sorpresa de la Liga de España

Viniendo de atrás el Deportivo Espanyol propinó la primea sorpresa de la primera fecha de la Liga de España, al ganarle al favorito Atlético de Madrid 2-1, en una reacción que tico en los últimos 20 minutos de juego. El partido desarrollado en el RCDE Stadium de Cornellá de Llobregat, tuvo el primer gol a cargo del argentino Julián Álvarez a los 37’ de un excelente tiro libre para la visita.

En el complemento, y cuando parecía que el Atlético de Madrid aumentaría la cuenta, los cambios hechos por su técnico Diego Simeone no surtieron efecto. Espanyol aprovecho esas dudas en el rival, para lograr darlo vuelta con los tantos de Rubio a los 73’ y Milla a los 84’, logrando un gran triunfo.

En otros partidos jugados en la jornada dominical, Getafe superó de visitante al Celta en Vigo 2-0, anotaciones de Liso a los 47’ y Uche a los 72’. En Bilbao, el Athletic le ganó al Sevilla 3-2, con goles de Nico Williams (36’ de penal), Sannadi (43’) y Navarro (81’), descontado por los andaluces Lukebakio (60’) y Agoumé (72’).