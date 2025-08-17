Emelec con Cueva y Barco le ganó a Técnico Universitario 1-0 de visita en Liga Pro de Ecuador

Sigue su racha invicta. Emelec de Guayaquil logró un nuevo triunfo en la Liga Pro de Ecuador, al vencer de visitante a Técnico Universitario de Ambato 1-0, con presencia de los peruanos Christian Cueva (desde los 61’) y Alfonso Barco en todo los 90’ de juego, y teniendo como entrenador al argentino Guillermo Duró (ex de Garcilaso).

La solitaria conquista en el Estadio Bellavista de Ambato, la logró Jaime Ayoví a los 85’, aprovechando el servicio de su compañero Caicedo. Con esta victoria Emelec subió al puesto noveno con 35 puntos, alejándose del tema del descenso y ahora solo a tres puntos de ingresar al grupo de Campeonato que lucharán por el título.