De forma exitosa se realizó el Nacional de Atletismo Máster en la ciudad de Tacna

De forma exitosa se realizó el Nacional de Atletismo Máster en la...

Gran fiesta del Atletismo Máster en el Campeonato Nacional disputado en el Estadio Jorge Basadre de la ciudad de Tacna, con la participación de cerca de 500 atletas de distintas ciudades del Perú y equipos de Chile y Argentina como invitados.

Destacaron especialmente en las competencias efectuadas, Claudia Meneses, Nilton Gil, Margot Sosaya, Juan Llerena, María Barrera, José Luis Flores, el chileno Javier Fernández, Daniel Woodland y Joaquín Montenegro entre otros deportistas. En la foto figuran Raúl Campos (padre e hijo) del club Costa Verde, medallistas de oro.

Para completar la euforia de la familia del deporte base, se conoció ayer domingo oficialmente, la designación del Perú, como sede del Mundial de Atletismo Máster en el año 2028, lo cual sin duda nos permitirá recibir a una legión de países de todo el mundo, siendo una gran responsabilidad el ser unos buenos anfitriones.