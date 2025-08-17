Cusco F.C. venció a Alianza Atlético 1-0 y es ahora escolta del líder Cristal en el Clausura

Puntaje perfecto y ahora es escolta del líder Sporting Cristal. Cusco F.C. venció en casa al Alianza Atlético Sullana 1-0 con gol del argentino Facundo Callejo (goleador del torneo) y con 15 puntos se perfila como candidato a pelear ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Se jugó en el Estadio Garcilaso de la Vega de la Ciudad Imperial, y con el arbitraje de Víctor Cori de correcto desempeño.

La solitaria conquista del cotejo llegó a los 25′ cuando Oralndo Valenzuela metió un pase a Facundo Callejo que definió ante el arquero Diego Melián mandando el balón a la red, y con ese tanto le bastó a los «dorados» cusqueños para ganar, soportando en los minutos finales el ataque de los sullanense por lograr la igualdad que nunca llegó. Cusco F.C. además ya descansó y es una ventaja sobre los otros equipos de avanzada en la tabla.