Audiencia decisiva para Luis Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias

Este lunes 18 de agosto a las 9:00 a. m., la Sala Suprema Penal presidida por el magistrado César San Martín evaluará en segunda instancia el pedido de suspensión por 36 meses contra el exfiscal supremo titular Luis Arce Córdova, formulado por el Ministerio Público dentro de un proceso por enriquecimiento ilícito.

Arce Córdova, quien fue destituido por la Junta Nacional de Justicia y luego repuesto en su cargo mediante una acción de amparo, enfrenta acusaciones por incremento patrimonial no justificado que oscila entre S/ 1.3 y S/ 2.4 millones de soles durante el período en que se desempeñó como juez superior, fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones.

El exfiscal también es investigado en el marco de diversas denuncias constitucionales que lo vinculan a hechos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con el exjuez supremo César Hinostroza. Entre los señalamientos más graves se encuentran presuntas coordinaciones para favorecer intereses políticos y municipales, así como promesas de interceder en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Registro de Organizaciones Políticas a cambio de beneficios.

El caso de Luis Arce Córdova no solo pone en debate la responsabilidad de altos funcionarios frente a delitos de corrupción, sino que también reaviva el cuestionamiento ciudadano sobre las decisiones del Congreso de la República y el Tribunal Constitucional, instancias que en el pasado restituyeron a otros fiscales sancionados por faltas graves.

La expectativa ahora está puesta en la resolución de la Sala Suprema Penal, que deberá definir si procede o no la suspensión del exfiscal supremo en el marco de las investigaciones en curso.