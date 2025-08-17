“Al Fondo Hay Sitio” hará historia con su primera escena en vivo

Este lunes 18 de agosto, la serie más exitosa del país presenta un capítulo especial con una escena en tiempo real

«Al Fondo Hay Sitio», la ficción número uno de la televisión peruana, se prepara para marcar un nuevo hito en su ya histórica trayectoria. Este lunes 18 de agosto, después de Esto Es Guerra, la popular serie transmitirá por primera vez una escena completamente en vivo, un suceso sin precedentes en la producción nacional de ficción.

Reconocida por más de una década como la serie más vista y querida por los peruanos, «Al Fondo Hay Sitio» no solo ha conquistado a millones de televidentes con sus historias cargadas de humor, drama y costumbrismo, sino que ha logrado mantenerse vigente reinventándose temporada tras temporada. Con personajes icónicos como los Gonzáles, los Maldini y los Montalbán, la serie ha reflejado, con ingenio y emoción, las realidades y diferencias sociales del país, conectando profundamente con el público.

Este lunes, la historia llega a un nuevo nivel: una escena será emitida en vivo desde algún lugar de Lima, en una compleja producción en tiempo real.

“Siempre me sorprendo por la gran capacidad y compromiso del elenco y de todo el equipo que forma parte de «Al Fondo Hay Sitio». Nos gusta innovar, desafiarnos constantemente y pensar siempre en los televidentes que nos acompañan noche a noche en sus hogares. Es una verdadera locura, estamos saliendo de nuestra zona de confort para, una vez más, demostrar la enorme capacidad del equipo para asumir y lograr grandes retos”, señaló Estela Redhead, productora general de la serie.

“Por primera vez en el país, realizaremos una escena en vivo, sin edición, directamente desde la locación a las pantallas. Imagínate a los Gonzáles, los Maldini o los Montalbán actuando en tiempo real. Lograr esto requiere un despliegue técnico y humano enorme”, añadió.

Redhead también destacó el respaldo clave de América Multimedia y del equipo creativo detrás de esta ambiciosa propuesta. Asimismo a Gigio Aranda, director general y guionista, junto a su equipo creativo.