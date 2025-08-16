UTC de Cajamarca y Juan Pablo II quedaron empatados 0-0 en Cajabamba

En el partido que abrió la jornada sabatina, los elencos de UTC de Cajamarca y Juan Pablo II empataron 0-0, cotejo desarrollado en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba y el arbitraje de Edwin Ordoñez. El cuadro de Chongoyape pudo irse de triunfador en el final, pero le anularon un gol por fata previa en el inicio de la jugada.

En un primer tiempo con acciones equilibradas, el juego mejoró en la parte complementaria especialmente por parte del cuadro cajamarquino, que estrenó nuevo técnico con el argentino Hernán Lisi. A los 89’ le anularon el tanto marcado por Cristhian Tizón de Juan Pablo II, por una falta previa de un compañero.