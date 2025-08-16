Sporting Cristal firme en la punta del Clausura tras ganarle a Binacional en Juliaca por 3-1

A paso firme. Sporting Cristal que tuvo contratiempos para llegar a Juliaca, no le temió a la altura y derrotó al local Deportivo Binacional 3-1, habiendo definido la contienda en los 45’ iniciales con sus tres tantos y lidera por ahora de forma solitaria la tabla del Torneo Clausura con 16 puntos, a la espera de lo que suceda este mediodía con Universitario en su visita a Sport Huancayo.

A los 11’ Cristal sorprendió al abrir la cuenta, tras un rápido ataque generado por Santiago González que habilitó a Fernando Pacheco y ante salida del arquero Facundo Silva, mandó el balón a la red. A los 16’ un tiro libre ejecutado por Martín Távara le permitió a Alejandro Posito de cabeza anotar el segundo, y a los 21’ Távara de tiro libre tras chocar en Mifflin, el balón, llegó al fondo del arco juliaqueño.

En el complemento, el colombiano Rodrigo Torres de un gran tiro libre a los 58, puso el descuento para Binacional, que sin embargo luego a las 62’ se fue expulsado Edson Aubert en el local. El marcador no se movió hasta el final del cotejo y los rimenses logran mantener el liderazgo.

ALINEACIONES

BINACIONAL: Silva; Carranza, Pérez, N. Rodríguez (Flores), Loyola (Gutiérrez); Mifflin, Medina (R. Torres), Aubert, Rasmussen; Rodríguez y Torres. DT: C. Bustamante.

CRISTAL: Enríquez; Ballumbrosio (Caparo), Posito, Lutiger, Abram; Távara (Pasquini), Pretell, Yotún (Wisdom); S. González, Pacheco (Rodríguez), C. Gonzales (Cabellos). DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Daniel Ureta

ESCENARIO: Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca