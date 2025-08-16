Oliver Sonne debutó en la Premier League con derrota del Burnley ante el Tottenham 3-0

No fue un debut auspicioso en la Premier League para el jugador peruano Oliver Sonne. Su equipo el Burnley cayó por goleada de 3-0 ante Tottenham Hotspur de visitante, en la jornada inaugural que prosiguió hoy sábado. La gran figura de este cotejo fue el brasileño Richarlison con dos golazos a los 10′ y 60′, el tercero fue obra de Johnson a los 66′, siendo ampliamente superior los «Spurs».

Sonne se mantuvo de titular hasta los 74′ reemplazado por Tchaouna y con un punatje de 6.0. Se espera que en los próximos partidos el técnico del Burnley Parker, lo siga teniendo en cuenta ya sí tenga ritmo de copetencia en uno de los torneos TOP de Europa, que le beneficiará para buscarse ganar un puesto de titular en la Selección, no solo para los dos últimos partidos de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, sino en los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile.

En otros partidos jugados hoy en la Premier League, Brighton y Fulham empataron 1.1, Sunderland otro de los equipos ascendidos goleó al West Ham 3-0, mientras Aston Villa y Newcastle igualaron 0-0. Ayer Liverpool el campeón vigente goleó al Bournemouth 4-2. Jugarán cerrando esta jornada sabatina, Wolves ante el Manchester City.