Nolberto Solano tuvo gran recibimiento en Pakistán en donde dirigirá a la Selección Absoluta y Sub 23

Nolberto Solano tuvo gran recibimiento en Pakistán en donde dirigirá a la...

El flamante entrenador de la Selección absoluta y Sub-23 de Pakistán, Nolberto Solano, fue recibido de gran forma en el país asiático, y el ‘Maestrito’ dio su primera declaración.

‘Ñol’ fue recibido por Secretario General interino de la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF), Muhammad Shahid Niaz Khokhar, además, también se reunió con el personal de PFF en la Casa de Fútbol de Lahore.

El peruano Solano comentó: «Me siento muy honrado de estar en Pakistán como entrenador principal de la selección sub-23 y absoluta. Creemos en el talento de nuestros jugadores y estoy aquí para demostrar lo que podemos lograr juntos».