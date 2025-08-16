New Athletic celebra 20 años impulsando el deporte peruano

La marca deportiva peruana New Athletic celebró dos décadas de apoyo al deporte nacional con la inauguración de su nueva sede corporativa en San Isidro. El moderno espacio incluye una zona de experiencia para deportistas y aficionados, así como su tienda insignia, reforzando su compromiso con atletas, clubes y federaciones.

Fundada en 2005, New Athletic ha acompañado a equipos históricos como Cienciano que buscará este miércoles su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar en Cusco , ADT, Sport Huancayo y Los Chankas, y mantiene una alianza estratégica con la Federación Peruana de Vóley, vistiendo a las selecciones nacionales. Su nuevo centro busca ser un punto de encuentro para el deporte, ofreciendo innovación en diseño, calidad en sus productos y una vitrina para talentos emergentes.

Con más de 42 tiendas en el país y presencia en Argentina, Bolivia y Ecuador, la compañía combina expansión comercial con un compromiso sólido hacia la formación y el impulso de disciplinas deportivas. “El deporte está en nuestro ADN y esta nueva sede es una herramienta para seguir inspirando a más peruanos a vivirlo intensamente”, señaló Silvio Vila, fundador de la marca.