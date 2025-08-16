F.C. Barcelona se estrenó con triunfo por goleada ante Real Mallorca 3-0 en la Liga de España

Estreno triunfal y sin complicaciones, tuvo el campeón vigente F.C. Barcelona, que de visita le ganó al Real Mallorca 3-0, en la jornada inaugural de la Liga de España 2025-2026. El partido desarrollado en el Estadi Mallorca Son Moix de Palma de Mallorca, se definió tempranamente en la fase inicial, con dos tantos del cuadro barcelonista y facilitado por dos expulsiones en el local.

A los 7’ de juego, un centro brillante de Lamine Yamal le permitió a Raphinha cabecear el baló por bajo para batir al portero Riquelme junto al poste izquierdo para el 1-0 del “Barza”. Y a los 23’ Ferran Torres recoge el balón tras un rebote y engancha un disparo desde el borde del área que se cuela por la escuadra izquierda rival para el 2-0.

Mallorca entró en el nerviosismo y a los 33’ el árbitro José Munuera le mostró la segunda amarilla a Manu Morlanes y se fue a las duchas, y a los 39’ Vedat Muriqi entró con la pierna en alto al arquero Joan García y tras revisar en el VAR el árbitro anuló la tarjeta amarilla y le puso la roja al autor de la falta, dejando con nueve a su equipo.

En el complemento, Barcelona controló las acciones manteniendo la ventaja, la cual la pudio ampliar en los descuentos, cuando la “magia” de Lamine Yamal apareció, tras recibir un preciso pase de Gavi dentro del área, sacó un disparo al ángulo derecho de Riquelme para sentenciar el 3-0 final.

En otros partidos jugados hoy, Alavés le ganó a Levante 2-1 y Valencia empató con la Real Sociedad 1-1 La fecha inicial sigue el domingo con estos partidos: Celta de Vigo-Getafe; Athletic Club- Sevilla y Espanyol-Atlético de Madrid.