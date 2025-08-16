Beto Sánchez vuelve a  subir al podio en Rally Coayllo y mañana corre las Tradicionales «Tres Horas Peruanas»

Se cobró su revancha personal. Beto Sánchez en meritoria actuación logró subir nuevamente al podio de los triunfadores en el Rally Coayllo. Sánchez junto a su navegante Guillermo Pérez arribaron en segundo lugar en la categoría Super Turismo. La prueba fue la quinta y última fecha del Campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano (ACP).

Sánchez en la PE1 Coayllo-Cata parte midiendo el rendimiento del auto, termina tercero. En la PE2 Cata-Omas sale decidido a recuperar posiciones, vuelve a terminar tercero. Con más conocimiento de la ruta, en PE3, se repite Coayllo-Cata, descuenta ventajas y culmina segundo y cierra PE4, nuevamente Cata-Omas, con gran actuación arribando en la segunda colocación.

El actual campeón de Rally del Automóvil Club Huancayo (ACH), luego de 32 años, tuvo un inicio de temporada en la tierra no muy auspicioso. Lamentablemente, la jornada de estreno en Huancayo tuvo que ser cancelada por seguridad.

Luego, en el Rally del Mantaro, segunda fecha del certamen huanca, parte bien, se confunde entre los líderes de la prueba y de su clase. A poco de arribar al final del P6 lamentablemente tiene problemas al frenar. Debe parar, revisión y encuentran la manguera del freno roto. Por seguridad se retiró.

Este domingo cambia de escenario, vuelve al asfalto con las clásicas 3 Horas Peruanas en la clase Clio. Será la segunda presentación del “misil amarillo” en La Chutana. Compartirá manejo con Takeo Matayoshi, ex campeón nacional de circuito en la 1,600c.c. en el 2016. En el debut del Sánchez en circuito ganó de punta a punta su clase en la segunda jornada del Nacional de la modalidad.