Bayern Múnich logró la Supercopa de Alemania al vencer 2-1 a Stuttgart. Colombiano Luis Díaz anotó un gol

El primer título de la temporada 20’25-2026 logró el Bayern Múnich, al derrotar al Stuttgart por 2-1 y llevarse la Supercopa de Alemania. Los goles del elenco “bávaro” fueron anotados por el inglés Harry Kane y el colombiano Luis Diaz, que se estrenó con su nuevo equipo llevando el dorsal “14” que años atrás lo tuvo Claudio Pizarro quien fue figura en el elenco muniqués.

El partido celebrado en el MHP Arena de Stuttgart, tuvo un mejor inicio para el Bayern Múnich, que logró ponerse arriba en el marcador sobre los 18’ por acción de Harry Kane. Luego de ello, Stuttgart reaccionó y tuvo sus opciones en la valla de Manuel Neuer que respondió eficientemente.

En el complemento, antes del segundo gol “bávaro”, hubo una salvada excepcional de Manuel Neuer que con la mano desvió al corner un balón rematado por Leweling que era el empate. A los 77’ llegó el gol de la tranquilidad a cargo de Luis Diaz quien cabeceó solo en área chica para mandarla a la red tras centro de Gnabry. El descuento de Leweling a los 93’ no alcanzó para impedir que el Bayern levante su primer título de la temporada.