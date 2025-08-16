Álvaro Barco Director Deportivo de la “U” afirmó que ahora queda buscar campeonar en el Clausura

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, elogió a la hinchada ‘crema’ y señaló que el equipo está comprometido en conquistar el Torneo Clausura y volver más fuerte el próximo año a la Copa Libertadores.

«Ganando mañana vamos a intentar voltear la página y afrontar lo mejor posible el Clausura», afirmó Barco.

Luego, se refirió al enojo de la hinchada tras la goleada: «Todos estamos molestos, al hincha agradecerle porque por primera vez veo a 60 mil personas, hasta el último minuto, alentando al equipo. Ese es un doble compromiso».

Por último, el director deportivo de la ‘U’, dejó en claro: «Siempre hay que afrontar con seriedad todos los campeonatos, pero hay que ser realistas. Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores, vamos a intentar volver el próximo año con mucha más fuerza y hay que campeonar el Clausura».