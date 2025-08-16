Home DEPORTES Álvaro Barco Director Deportivo de la “U” afirmó que ahora queda buscar...

Álvaro Barco Director Deportivo de la “U” afirmó que ahora queda buscar campeonar en el Clausura

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, elogió a la hinchada ‘crema’ y señaló que el equipo está comprometido en conquistar el Torneo Clausura y volver más fuerte el próximo año a la Copa Libertadores.

«Ganando mañana vamos a intentar voltear la página y afrontar lo mejor posible el Clausura», afirmó Barco.

Luego, se refirió al enojo de la hinchada tras la goleada: «Todos estamos molestos, al hincha agradecerle porque por primera vez veo a 60 mil personas, hasta el último minuto, alentando al equipo. Ese es un doble compromiso».

Por último, el director deportivo de la ‘U’, dejó en claro: «Siempre hay que afrontar con seriedad todos los campeonatos, pero hay que ser realistas. Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores, vamos a intentar volver el próximo año con mucha más fuerza y hay que campeonar el Clausura».

