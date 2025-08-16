Alianza Lima venció a ADT de Tarma 3-1 en Matute y quedó a cinco del líder Cristal

Noche de triunfos y despedidas fue lo que se vivió en Matute, donde Alianza Lima logró una clara victoria sobre ADT de Tarma por 3-1, que le permite retomar esa senda en casa, y además significó la despedida oficial de Erick Noriega quien entró en los últimos minutos, le dieron la cinta de capitán, y que el lunes firma contrato con el Gremio de Brasil, su nuevo club de acá en adelante.

Los goles llegaron en el complemento, luego que en el primere tiempo el marcador no se abrió. Dos penales señalados correctamente em favor de los íntimos fueron marcados por Hernán Barcos a los 51’ y Sergio Peña a los 67’ y luego Alan Cantero a los 76’ puso el tercero.

A los 81’ el descuento tarmeño fue por acción de D’Alessandro Montenegro que hizo pasar el balón por debajo de las piernas de Guillermo Viscarra, tras buen centro de Joao Rojas.

Alianza Lima sumó 11 puntos y quedó a cinco del líder Cristal y el próximo domingo enfrentará el clásico del futbol peruano ante Universitario en el Estadio Monumental de Ate.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrado, Chávez, Garcés, Lagos; Burlamaqui (Archimbaud), Peña (Noriega), Ceppelini, Cantero (Huamán); Barcos (Succar) y Castillo (Gentile). DT: N. Gorosito.

ADT: Grados; Montenegro, Soto, Choi, Dulanto, Bersano (Pérez); Robles, Moyano (Rengifo), Cedrón (Da Luz); Rojas y Fernández (Bazán). DT: H. Melgarejo.

ÁRBITRO: Julio Quiroz

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute