Alcalde Néstor de la Rosa pide estado de emergencia ante incrementó de la delincuencia en el Rímac

Ante los constantes casos de inseguridad ciudadana que se registra en Lima, especialmente en el Rímac, el alcalde Néstor de la Rosa hizo un llamado al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver a no descuidar a su comunidad.

La autoridad edil aseguró que los números criminales se vienen incrementando diariamente, por lo que, pidió un accionar efectivo al Gobierno de Dina Boluarte. “Se nos va a desbordar (la criminalidad) señor ministro del Interior, preste atención. Las cosas se están descuidando, pedimos estado de emergencia para hacer un trabajo más coordinado con las fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

El alcalde recordó que su gestión impulsó medidas como el uso obligatorio de chalecos naranjas para motociclistas y la prohibición de que dos personas circulen en una moto lineal, acciones que, según dijo, redujeron la incidencia delictiva. Sin embargo, lamentó que el Gobierno haya restringido estas disposiciones, lo que, a su juicio, ha favorecido el repunte de la delincuencia.

Asimismo, el burgomaestre reveló que el Rímac estaría siendo discriminado al momento de la designación presupuestal, debido a que, el distrito solo recibe 10 millones de soles, cifras inferiores a las de otros distritos como Cercado de Lima, Puente Piedra o Chosica.