Vuelve “El Divorcio”: la comedia teatral más divertida del año

Melissa Paredes, Julián Zucchi, Stephie Jacobs y Carl Espinal regresan con siete funciones del 12 al 28 de septiembre en la Sala Tovar de Miraflores.

La comedia del año, “El Divorcio”, regresa para una temporada especial de siete funciones. Del 12 al 28 de septiembre, Melissa Paredes, Julián Zucchi, Stephie Jacobs y Carl Espinal volverán a interpretar a dos hilarantes parejas que deberán luchar por mantener su amor sin matarse en el intento.

La puesta en escena, escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente y dirigida por Marco Palomino, es una producción de Live On Stage. En esta ocasión se presentará en la Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores).

Las funciones están programadas para los días 12, 13, 14, 19, 26, 27 y 28 de septiembre; de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m. Las entradas están en preventa a través de la web www.experiencialive.com y Joinnus.

La historia inicia en una cena entre cuatro amigos, donde dos de ellos revelan el secreto que salvó su matrimonio. Lo que comienza como una velada de copas y confidencias se transforma en un retrato brutal —y muy divertido— de las relaciones modernas, las contradicciones humanas y esos pactos que rara vez se dicen en voz alta.

Tras haber sido aclamada en Argentina y Uruguay, y luego de su éxito en el Centro Cultural Ricardo Palma y el Teatro Plaza Norte, “El Divorcio” promete nuevamente arrancar carcajadas y poner sobre la mesa los secretos más incómodos del amor.