Unidos por el deporte: Encuentro fraterno entre el presidente de Paraguay y el titular del Comité Olímpico Peruano en ASU2025

En un ambiente de camaradería y espíritu deportivo, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, sostuvo un cálido encuentro con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, durante su visita a la Panam House, ubicada en el Comité Olímpico Paraguayo, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

El presidente Peña, quien estuvo acompañado por el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, recorrió con entusiasmo el recinto y compartió momentos con las distintas delegaciones presentes. Mostró una atención cercana y cordial, saludando mesa por mesa a los asistentes, lo que fue recibido con gratitud por las delegaciones internacionales.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el cálido abrazo entre el mandatario paraguayo y el Dr. Renzo Manyari, presidente del COP, quien lidera con orgullo al Team Perú, delegación que hasta la fecha ha obtenido nueve medallas en esta competencia continental, reafirmando el talento y compromiso de la juventud deportiva peruana.

Este encuentro simbólico refuerza los lazos de hermandad entre Paraguay y Perú, así como el valor de los Juegos Panamericanos Junior como plataforma de integración, respeto y desarrollo deportivo en la región.