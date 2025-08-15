Trujillo: al menos tres personas heridas tras la explosión con dinamita que destruyó vivienda

Un violento episodio sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú cuando un artefacto detonó en plena noche, afectando a varias familias y dejando un rastro de destrucción que se sintió a kilómetros de distancia



Al menos tres personas han resultado heridas la noche del jueves luego de que un artefacto explosivo detonara en un inmueble de la avenida Perú, en el distrito de Trujillo, provincia del mismo nombre, en la región La Libertad.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú para iniciar las pesquisas preliminares, mientras que los heridos han sido trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud.

Vecinos de la zona indicaron que desconocidos habrían dejado los explosivos en el almacén. Sin embargo, de momento no hay información respecto del móvil de este crimen.

De acuerdo a un video publicado en redes sociales, se señala como respondable a la organización criminal Los Pulpos como presunta autora del atentado.

El mensaje intimidatorio de “Los Pepes”

Un video difundido por Los Pepes, dirigido al individuo identificado como “Bolaños”, contiene amenazas explícitas: “un millón de soles vale tu vida … 48 horas … sigo derramando sangre.” Este mensaje acompañó la presunta explosión con dinamita en una vivienda de la avenida Perú, en la cuadra 8, como método de coerción claro y alarmante.

El móvil del atentado

De acuerdo con investigadores, la explosión estaría relacionada con una disputa por el cobro de cupos a comerciantes locales. La vivienda atacada pertenecería a una persona que habría denunciado públicamente a miembros de la organización. El uso de dinamita —un método de alto impacto— tendría como objetivo enviar un mensaje claro: la negativa a pagar “cuotas” tendría consecuencias fatales.

La respuesta de las autoridades

Tras la explosión, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y bomberos llegaron al lugar para evacuar a los heridos y asegurar el perímetro. La División de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó la zona para descartar la presencia de más artefactos. El Ministerio Público abrió investigación preliminar por delitos de terrorismo y crimen organizado, y el Ministerio del Interior recordó que mantiene recompensas vigentes por información que lleve a la captura de líderes de Los Pulpos, llegando en algunos casos hasta los 500 mil soles.

¿Quiénes son “Los Pepes”?

Aunque no hay reportes en medios masivos sobre el origen exacto de Los Pepes, se presume que es una facción rival emergente, relacionada con Los Pulpos, motivada por disputas de poder, territorios o control del cobro de extorsiones en Trujillo y zonas aledañas.

El peligroso legado de “Los Pulpos”

Los Pulpos, liderados por la familia Cruz Arce, operan desde los años noventa, expandiéndose incluso a Chile. Se les atribuyen secuestros, extorsiones, asesinatos y aterrorizante violencia, como la mutilación de sus víctimas. Su influencia ha sido tan consolidada que, cuando su fundador fue liberado, expertos y autoridades advirtieron que ello podría intensificar la violencia criminal en Trujillo.