Sport Boys cayó de local ante Garcilaso del Cusco y se compromete con la zona del descenso

Descenso peligroso. Sport Boys cayó como local |1-0 ante Deportivo Garcilaso, con fol anotado por Kevin Sandoval a los 33′, y este resultado lo deja a la “Misilera” con 24 puntos en el Acumulado. Los cusqueños más bien siguen invictos y quedaron a un punto de los líderes del Torneo Clausura.

En el reestreno del elenco porteño jugando de noche, la ‘”Misilera” buscaba su segundo triunfo con el objetivo de alejarse de los últimos lugares en la tabla acumulada, pro no lo logró.

El primer tiempo fue muy disputado y con escasas situaciones de gol. Boys lo intentó en dos ocasiones por la vía aérea: A los 18′, un cabezazo de Luis Urruti pegó en el poste y a los 26′, Nequecaur remató con otro cabezazo que salió ligeramente desviado.

Garcilaso fue más efectivo, y en un sorpresivo ataque, Kevin Sandoval remató desde fuera del área y mandó el balón al fondo del arco de Steve Ribadeneyra para el 1-0 de los celestes.

En el complemento, a los 52′, Patrick Zubzcuk estuvo atento para mandar un remate al córner. Dos minutos después, los cusqueños tuvieron una clara chance, tras un pase del chileno Arancibia para Naya, quien debajo del arco, la mandó por encima.

En adelante, Sport Boys se fue de forma desordenada al ataque y, tuvo un par de chances en la cabeza de Fidel Martínez. A los 79′, Jorge Ríos remató desde fuera del área y casi pone el empate.

Sobre el final del juego, la visita volvió a la carga con un remate de Kevin Sandoval que atajó el portero Rivadeneyra, quien luego le ganó un mano a mano a Pablo Erustes.

En los descuentos, anotó Matías Almirón para Boys, pero inmediatamente se anuló el gol por offside. Luego, tras minutos de suspenso, se determinó que sí estaba en posición adelanta y el tanto no subió al marcador, quedando el 1-0 en favor de Garcilaso.