Ruca Malen te invita a un viaje único a través de historias detrás de cada uno de sus vinos

Ruca Malen presenta en Perú su portafolio “Capítulos”, una colección que invita a descubrir historias y sabores únicos en cada vino, de la mano de la winemaker Agustina Hanna.

Pioneros en la elaboración de vinos de alta gama y experiencias excepcionales en la industria vinícola, Ruca Malen destaca por ser una bodega contemporánea, que busca trasmitir la calidad y la diversidad, desde el terruño hasta los métodos de elaboración. Presentes en Perú gracias a su socio estratégico Kahan Licores.

Esta aventura llamada Ruca Malen se inició en Agrelo, Luján de Cuyo en 1988 y ahora, después de más de un cuarto de siglo, Ruca Malen continúa escribiendo su historia de la mano de la joven winemaker Agustina Hanna quien presenta el portafolio de vinos en capítulos. Lo que comenzó como una leyenda, ahora se revela en cada botella que produce.

¿Por qué Capítulos?

Porque lo más lindo que tiene el vino son las historias, cada una cuenta algo diferente y es a través de ellas que, quienes son curiosos y comparten esa pasión, se contagian y sienten lo mismo que sentimos nosotros al elaborarlo, nos dice Agustina.

Capítulo Uno: inicia tu viaje al mundo de los buenos vinos

Es la puerta de entrada a los auténticos sabores del vino y por esto no hay crianza en barricas sino precisión en el carácter más puro de cada variedad, con rica intensidad frutal que te sumerge en una experiencia única. Vinos perfectos para aquellos que están comenzando a escribir su propia historia junto a etiquetas de alta calidad. Como dice Hanna, «son vinos en los que la fruta te busca».

Capítulo Dos: explora la diversidad vinícola

La magia de este capítulo reside en vinos de diversidad varietal y en el equilibrio entre la técnica y la autenticidad de la cepa, lo que da lugar a la versatilidad. Al combinar diversos terruños y aplicar con precisión diversas técnicas, obtienen «vinos con texturas y una energía renovada», tal como los describe Hanna. Cada uno diseñado para momentos y gustos distintos, de gran personalidad y con una historia única que contar.

Capítulo Tres: donde la maestría define el estilo

Aquí nos sumergimos en un apasionante mundo donde la experiencia se convierte en un carácter distintivo que te hará apreciar aún más cada sorbo. Hanna nos cuenta que, en esta entrega, elige técnicas específicas para cada variedad y región. Su objetivo es destacar lo mejor de cada vino, celebrando la esencia de cada terruño. La complejidad emerge de la diversidad y cada botella oculta un misterio por descubrir.

“Los invito a descubrir cada etiqueta presente en Perú y crear sus propias historias a través de diferentes momentos de su vida. Desafía tus sentidos y explorar vinos enérgicos, con nuevas expresiones, aromas y texturas”, finaliza Agustina Hanna, winemaker de la reconocida bodega Ruca Malen.

