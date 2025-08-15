Poder Judicial: ANC inicia fase piloto del expediente disciplinario electrónico (EDE) en la sede central desde este 26 de agosto

• Desde esa fecha al 31 de marzo de 2026, la ANCPJ utilizará una plataforma tecnológica para modernizar la gestión disciplinaria con seguridad, transparencia, eficiencia y cero papel.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) jefaturada por el doctor Roberto Alejandro Palacios Bran, iniciará el próximo 26 de agosto la fase piloto del Expediente Disciplinario Electrónico (EDE) en su sede central, conforme a la Resolución Jefatural N° 206-2025-JN-ANC-PJ.

El EDE moderniza y agiliza la tramitación de los procedimientos disciplinarios, eliminando el uso del papel como soporte principal, y garantizando confidencialidad, integridad, trazabilidad y seguridad informática en la gestión de la información.

Durante esta etapa piloto —que se desarrollará del 26 de agosto de 2025 al 31 de marzo de 2026— se evaluará el desempeño del sistema, se identificarán oportunidades de mejora y se realizarán ajustes técnicos, operativos y normativos previos a su implementación a nivel nacional.

En este periodo, el EDE será el único registro válido, manteniéndose el soporte físico únicamente como respaldo de contingencia. Asimismo, se capacitará a jueces y servidores de la ANC-PJ para asegurar el uso eficiente de la herramienta.

La coordinación normativa del sistema estará a cargo de la jueza especializada Miriam Luisa Malqui Moscoso, en estrecha colaboración con la Comisión del EDE, presidida por el juez superior Carlos Alberto Anticona Luján. La Unidad de Tecnologías de la Información será responsable de la gestión de respaldos, la configuración de perfiles de acceso y la implementación de políticas de seguridad.

Finalizada la fase piloto, la Comisión del EDE presentará un informe técnico con resultados, incidencias y recomendaciones, junto con un plan de despliegue para su implementación en todas las Oficinas Descentralizadas de la ANC-PJ (ODANC).

Esta herramienta tecnológica se implementa en cumplimiento de la Ley N.° 30943, Ley de creación de la ANC-PJ, cuyo artículo 102-A, numeral k), establece como función desarrollar e impulsar el expediente electrónico de control y, cuando corresponda, permitir el acceso público a este, conforme a su reglamento.

Con esta innovación, la ANC-PJ reafirma su compromiso con la modernización y la transparencia, promoviendo una justicia de control más eficiente, sostenible y libre de papel.