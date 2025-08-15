Liverpool goleó al Bournemouth 4-2 en estreno de la Premier League 2025-2026

En el estreno de la Premier League 2025-2026, el actual campeón Liverpool, logró iniciar con buen pie, al vencer de local en Anfield al Bournemouth por 4-2, en el cual antes del partido se realizó un sentido homenaje al desaparecido Diogo Jota, quien falleciera en un accidente automovilístico en España, durante sus vacaciones.

Los “Reds” se pusieron arriba 2-0 con tantos de su flamante jale francés Hugo Ekitike (37’) y el neerlandés Cody Gakpo (49’). Sin embargo los “Cherries” lograron igualar parcialmente con dos goles del ghanés Antoine Semenyo (64’ y 76’), pero en los minutos finales el local pudo romper la misma, con dos tantos más del italiano Federico Chiesa (88’) y el egipcio Mohamed Salah (94’), para sellar el triunfo.

La jornada inaugural de la Premier League prosigue el sábado con estos partidos: Aston Villa-Newcastle; Brighton-Fulham; Sunderland-West Ham; Totenham-Burnley; Wolves-Manchester City.