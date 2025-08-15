La Fiesta de la Chilenidad regresa a Lima este 13 de septiembre en el Campo de Marte, con música, gastronomía y cultura para celebrar las Fiestas Patrias chilenas junto a más de 3,000 asistentes.

Lima celebra la Fiesta de la Chilenidad este 13 de septiembre

El evento oficial de las Fiestas Patrias Chilenas en Perú reunirá a más de 3,000 personas en la Concha Acústica del Campo de Marte.

La cuarta edición de la Fiesta de la Chilenidad en Lima se celebrará este sábado 13 de septiembre en el Campo de Marte (Jesús María) de 11 a.m. a 10 p.m., con música en vivo, platos típicos, vino chileno, danzas tradicionales y mucha alegría.

Organizada por la productora binacional ZV Eventos, liderada por la chilena Marjorie Zamorano, con el respaldo del Embajador y el Cónsul General de Chile en Perú, esta fiesta busca reunir a toda la comunidad chilena y peruana en una jornada inolvidable y llega gracias al auspicio de Jetsmart y Socosani.

“Celebrar nuestras fiestas patrias fuera de casa tiene un significado muy profundo: nos conecta con nuestras raíces y nos permite compartir nuestra cultura con nuevas generaciones y con nuestros hermanos peruanos”, comenta Marjorie Zamorano.

¿Qué encontrarás en esta edición?

Más de 3,000 asistentes

Bailes típicos y shows en vivo

Zona gastronómica con comida y bebidas chilenas

Espacios familiares y experiencias de marca

Un evento con impacto cultural y binacional

La Fiesta de la Chilenidad no solo busca celebrar, sino también fortalecer los lazos entre Chile y Perú, dos países que comparten historia, familias y cultura. Es además una vitrina para marcas, emprendedores y alianzas entre ambas naciones.

Música en Vivo

Grupo Folclórico “Los del Sur”. Banda Tributo a Mon La Ferte “Flor de Amapola”, la gran Wendy Sulca y desde Chile “Sepamoya”.

Entradas y más información

Las entradas ya están a la venta en Passline.

Sigue todas las novedades en:

Instagram: @chilenidadlima