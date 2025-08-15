Ignacio Buse avanzó a semifinales del Challenger 125 de Cancún-México

Sigue su racha triunfal. Nuestra primera raqueta nacional, Ignacio Buse (140 ATP), volvió a brillar tras imponerse por 2 sets a 1 al alemán Daniel Altmaier (60 ATP), en un gran partido que lo colocó en las semifinales del Challenger 125 de Cancún-México.

El inicio no fue bueno para vuestro compatriota, ya que Altmaier se llevó el primer set por un cómodo 6-3 en apenas 41 minutos. Sin embargo, Buse reaccionó con jerarquía y dominó el segundo parcial por 6-2, tras 47 minutos de juego.

En el tercer set, el peruano mostró su mejor versión y terminó logrando el triunfo con un 6-3, sellando así una de las victorias más importantes de su carrera, pues derrotó a un jugador ubicado dentro del Top 100 del ranking ATP.

Con este resultado, Buse avanzó a semifinales, donde se enfrentará al checo Dalibor Svrcina que venció al neerlandés Jesper De Jong por 2 sets a 0 (parciales de 7-5 y 6-2)