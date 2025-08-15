Gerónimo Barbadillo entrega el histórico número 7 a Ángel Correa en el entrenamiento de Tigres

El entrenamiento de Tigres tuvo un toque especial este viernes con la presencia de Gerónimo Barbadillo, figura histórica del club y referente del fútbol peruano en los años 80. El exjugador, quien defendió la camiseta felina entre 1981 y 1986, visitó la cancha del Estadio Universitario para conocer en persona a Ángel Correa y entregarle el emblemático número 7 que él portó durante su etapa en la institución.

Barbadillo no solo se limitó a la ceremonia simbólica. Aprovechó la visita para conversar con varios integrantes del plantel y desearles el mayor de los éxitos en la recta final de la temporada. Entre los momentos destacados, se le vio charlar de forma cercana con Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, actual entrenador del equipo.

En las imágenes del encuentro, se aprecia a Ángel Correa recibiendo el saludo y el respaldo de la leyenda felina, ambos de pie sobre el césped del Volcán, con el fondo de las gradas auriazules. Otra fotografía muestra a Barbadillo dialogando con Gignac y Pizarro, en una escena cargada de camaradería. Finalmente, una tercera captura retrata un cálido abrazo entre el peruano y Nahuel Guzmán, símbolo de la conexión entre generaciones en el club.