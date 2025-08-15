Erick Noriega es pretendido por Gremio de Porto Alegre que mandó pedido formal a Alianza Lima

La noticia trascendió esta noche en relaciona la posible ida del volante Erick Noriega que milita en Alianza Lima, al Gremio de Porto Alegre-Brasil, club que envió a su par íntimo la propuesta formal para incorporar al citado jugador al elenco brasileño, con quien se enfrentó en la anterior fase de la Copa Sudamericana.

Se conoció que de concretarse su ida al Gremio, sería en los próximos días, y que hoy sábado ante ADT de Tarma por el Clausura, si bien estará entre los suplentes, sería su última presentación con el cuadro blanquiazul, ya que el libro de pases en Brasil se cierra el 18, y no estaría para el decisivo compromiso de vuelta ante la Universidad Católica en Quito Ecuador.