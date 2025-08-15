Acribillan a extranjero en plena plaza San Martín frente a su esposa e hijos

La víctima fue trasladado al hospital 2 de Mayo, donde falleció. De acuerdo a su pareja , la víctima fue atacado por negarse a comercializar droga

Un violento hecho se registró en plena Plaza San Martín, en Cercado de Lima, alrededor de las 10:00 p. m. del último jueves 14 de agosto. De acuerdo a la información preliminar, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos frente a numerosos testigos y en una de las zonas de mayor tránsito en el centro de la capital.

La víctima, Jesús Martínez Urbano, de nacionalidad venezolana, se encontraba sentada en una banca en compañía de sus seres queridos cuando fue interceptado por tres hombres que arribaron caminando y en bicicleta.

Según el testimonio recogido por el programa Buenos días Perú de Panamericana Televisión, los individuos insultaron y golpearon al joven antes de convocar a otros cómplices. Alrededor de quince personas rodearon a la familia, apuñalaron a la víctima y realizaron cinco disparos contra él antes de escapar.

La pareja afirmó que el ataque ocurrió porque Martínez Urbano se negó a participar en la venta de drogas. Indicó que conoce la identidad de los atacantes y solicitó que las autoridades revisen las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para proceder con la detención.

Tras el ataque, la acompañante llamó a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes trasladaron al joven al hospital 2 de Mayo, donde falleció minutos después. Testigos y habitantes del sector señalaron que en la plaza San Martín se encuentra frecuentemente a personas sin domicilio fijo, lo que dificulta la vigilancia del lugar pese a la afluencia habitual de público.

Los familiares revelaron que Martínez Urbano trabajaba en la instalación de toldos y andamios en Lima y otros distritos, y evitaba contacto con círculos delictivos. Su pareja expresó el pedido de que se capture de manera inmediata a los agresores, cuyos nombres asegura tener identificados.

El homicidio ocurrió cerca del jirón de la Unión, en las proximidades de comercios y establecimientos reconocidos del centro limeño. La investigación policial continúa en curso y las imágenes de las cámaras de seguridad serán de vital ayuda para hallar la identificación de los asesinos, mientras los parientes de la víctima demandan justicia y exigen la pronta captura de los implicados.

En junio, el Centro de Lima fue escenario de un nuevo hecho de sangre. Un hombre de unos 40 años murió a manos de sicarios cuando intentaba retirar dinero de un cajero automático del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicado entre las calles Ucayali y Paruro, cerca de la calle Capón, en el Cercado de Lima.

Según los reportes, la víctima llegó al lugar acompañada de una mujer a bordo de una motocicleta. Tras descender del vehículo, ingresó a la agencia bancaria y poco después se dirigió hacia el cajero automático. En ese momento, dos individuos se le acercaron y dispararon sin previo aviso.

Uno de los proyectiles rompió el vidrio grueso de la puerta de la agencia. Al recibir los disparos, Luis Enrique Ríos intentó escapar por el jirón Ucayali, mientras su acompañante buscó auxilio y corrió a un casino próximo.

La víctima sufrió tres heridas de bala, dos de ellas en el tórax y el rostro, lo que le provocó la caída a poca distancia del lugar del ataque. Vecinos que advirtieron la gravedad de la escena intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital 2 de Mayo, donde se confirmó su muerte.