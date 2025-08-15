Dina Boluarte llegó a Santa Rosa de Loreto:“Nuestra soberanía no está en discusión”

La presidenta Dina Boluarte llegó al distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, donde los ciudadanos esperaban su llegada en medio de resguardo policial y militar. La mandataria aseguró que «la soberanía del Perú no está en discusión».

La presidenta de la República, Dina Boluarte, visitó hoy, viernes 15 de agosto, el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro.

La mandataria arribó en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, aterrizando en el helipuerto de Santa Rosa de Loreto, en donde recibió el saludo de sus ministros y autoridades para luego acudir a la zona central en donde los ciudadanos esperaban con banderas peruanas, como parte de la ceremonia cívico patriótica en el distrito.

La presidenta Dina Boluarte encabezó una ceremonia en el distrito de Santa Rosa de Loreto, donde entregó títulos de propiedad a familias e instituciones públicas, en el marco del proceso de formalización que impulsa el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

La mandataria llegó a la isla Chinería acompañada por el presidente del Congreso, José Jerí, y varios ministros de Estado. A su arribo, autoridades locales y mandos militares la recibieron con honores. Durante su intervención, Dina Boluarte reafirmó el carácter peruano de la isla y defendió la presencia del Estado en la frontera amazónica.

“Estaremos vigilantes en defensa de nuestra soberanía. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión”, enfatizó Dina Boluarte ante la población reunida.

La presidenta Dina Boluarte señaló que en los últimos días se registraron acciones y mensajes que afectan las relaciones bilaterales, por lo que el Gobierno mantendrá firme su presencia en la región. “Santa Rosa es y seguirá siendo peruana”, subrayó.

Entrega títulos a pobladores

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) comunicó que la entrega de títulos forma parte de la etapa final del proceso de formalización, que concluirá este mes.

“Con ello, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, continúa con las acciones de formalización de propiedades a fin de concluir con el proceso de titulación en este mes, beneficiando a miles de familias con seguridad jurídica y brindando desarrollo económico a la comunidad”, precisó la cartera en un comunicado.



Asimismo, Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo garantiza la sostenibilidad del sistema de producción de agua en la localidad, mediante una estrategia articulada que permita operar y mantener las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución para consumo humano.

Con este acto, el Gobierno reafirma su política de fortalecer la presencia estatal en zonas fronterizas, asegurar la integridad territorial y promover el desarrollo social y económico en las comunidades amazónicas.