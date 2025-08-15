Daniela Dancourt brilló como la primera invitada del Bonus Track en “Caballeros El Show”

*Maracaná fue escenario de una gran fiesta cuando interpretó “Señor mentira” junto a Thony Valencia en sus ultimas funciones.

El escenario de “Caballeros El Show” se iluminó la noche del jueves con la presencia de la reconocida salsera Daniela Darcourt. La artista fue la primera invitada en aparecer en el nuevo segmento “Bonus Track”, el mismo que irá cada semana con un artista sorpresa.

Al compás de su éxito musical “Señor mentira”, la Darcourt armó lo que parecía una fiesta interminable, más aún, cuando el tema lo interpretó a dúo con el talentoso cantante Thony Valencia cautivando al público que colmo las instalaciones del centro de convenciones Maracaná.

“Ser la primera invitada de ‘Caballeros El Show’ y compartir escenario con artistas tan talentosos es una experiencia increíble y cantar con Thony Valencia hizo estallar de alegría y energía a todos los espectadores, he vivido en una sola noche la terapia y la experiencia de este gran espectáculo musical”, dijo una muy emocionada Daniela Darcourt.

Y es que “Caballeros El Show” con Marco Zunino, Yaco Eskenazi. Gino Assereto, Thony Valencia, Stéfano Meier, Juan Carlos Rey de Castro y Luis Baca es el musical que hace vivir experiencias inolvidables, olvidarte del stress y pasar una noche incolvidable. Las funciones continúan los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María y las entradas están a la venta en la web y puntos de venta de Ticketmaster.

(https://www.ticketmaster.pe/event/caballeros-del-show-home)

DATOS

“CABALLEROS EL SHOW”

FUNCIONES: De jueves a sábado

HORA: 8:00 p.m.

LUGAR: Centro de Convenciones Maracaná, Jesús María

ENTRADAS: Ticketmaster (https://www.ticketmaster.pe/event/caballeros-del-show-home