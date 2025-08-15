Comerciantes Unidos logró gran triunfo de visitante ante Atlético Grau 2-1 en Sullana

Un gran triunfo logró de visitante Comerciantes Unidos por 2-1 ante Atlético Grau en Sullana, en el inicio de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Estos tres puntos, le permite por ahora abandonar el sótano de la tabla acumulada con 16 puntos, dejando a Alianza Universidad de Huánuco con 15 unidades. Se jugó en el Estadio “Campeones del 36” y con el arbitraje de Bruno Pérez.

Abrió la cuenta en el primer tiempo a los 35’ el volante argentino Julián Marchioni con un remate de zurda alto que mandó el balón a la red en favor de Comerciantes Unidos. En el complemento, igualó por los “albos” Tomas Sandoval a los 67’, pero cuando el partido terminaba, Matías Sen de lanzamiento penal (89’) le dio el triunfo a las “Águilas Cutervinas”.