Capacitaciones gratuitas en redes sociales para madres de comedores y vaso de leche de Manchay

Capacitaciones gratuitas en redes sociales para madres de comedores y vaso de...

En un esfuerzo por romper las barreras tecnológicas y dar nuevas oportunidades a los adultos de zonas vulnerables, este mes se lanza en Manchay una iniciativa sin precedentes: capacitaciones 100% gratuitas en redes sociales, tecnología e inteligencia artificial dirigidas exclusivamente a adultos, ollas comunes, comedores, vasos de leche y emprendedores de base.

El proyecto, está promovido por la Asociación del Servicio Voluntario del Perú (SERVOP), en alianza con el Instituto Superior Tecnológico «SIDEM» busca empoderar a personas que muchas veces fueron excluidas del mundo digital.

¿Qué aprenderán los participantes?

• Uso práctico de WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok.

• Creación de contenido digital para emprendimientos.

• Primeros pasos con inteligencia artificial para la vida diaria.

• Manejo de celulares y herramientas tecnológicas básicas.

¿A quién está dirigido?

A adultos mayores, emprendedores de ollas comunes, comedores populares, madres de familia y cualquier persona que desee aprender desde cero y entrar con confianza al mundo digital.