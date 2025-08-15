Barcelona se estrena el sábado ante Real Mallorca como visitante en la Liga de España

La Liga de España que se inició hoy con dos partidos, tiene el sábado el estreno del vigente campeón F.C. Barcelona, que deberá visitar al Real Mallorca, con el objetivo de repetir la exitosa campaña de la temporada anterior. Con su estrella Lamine Yamal como punto de referencia, quieren arrancar con bien pie. Se jugará desde las 12:30 p.m. Completan la fecha, Alavés ante Levante y Valencia frente a la Real Sociedad.

La fecha de estreno tuvo como ganador al Rayo Vallecano en su visita al Girona por 3-1, con anotaciones de Jorge de Frutos (18’), Álvaro García (20’) e Isi Palazón (45’ de penal). El descuento del local fue obra de Joel Roca (57’). En el otro partido, Villarreal superó al recién ascendido Real Oviedo 2-0, tantos de Etta Eyong (29’) y el senegalés Pape Gueye (36’).

La primera fecha prosigue este domingo con estos compromisos: Celta-Getafe; Athletic Club-Sevilla y Espanyol-Atlético de Madrid. El lunes 18 jugarán Elche ante Real Betis, y el martes 19 será el estreno del Real Madrid de local en el Santiago Bernabéu, recibiendo al Osasuna.