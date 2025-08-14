Pueblo Libre celebró con orgullo su 468° Aniversario de Fundación Histórica e Inicio de la Evangelización

Este jueves 14 de agosto, el distrito de Pueblo Libre conmemoró con solemnidad y fervor su 468° Aniversario de Fundación Histórica e Inicio de la Evangelización, en una jornada cargada de simbolismo, tradición y espíritu comunitario.

Las actividades iniciaron en la Plaza de los Libertadores con el Izamiento del Pabellón Nacional, ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales, representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y vecinos del distrito.

Posteriormente, en la histórica Iglesia María Magdalena, se celebró la Misa y Te Deum, acto central de la conmemoración, presidido por autoridades eclesiásticas y acompañado por la alcaldesa Mónica Tello López, funcionarios municipales y un numeroso grupo de feligreses. Durante la homilía, se resaltó la importancia de preservar el legado histórico, cultural y espiritual de Pueblo Libre, así como el compromiso de su comunidad con el desarrollo y la unidad.

Como parte del programa, se realizó la Sesión Solemne del Concejo Municipal, donde se rindió homenaje a personalidades destacadas que recibieron distinciones por su valiosa contribución al desarrollo y prestigio del distrito.

La celebración continuará este sábado 16 de agosto con el Gran Concierto de Aniversario en el Paseo de los Vecinos Ilustres (Av. General Manuel Vivanco, altura de la cuadra 5), desde las 5:00 p.m. con ingreso libre. El escenario contará con la presentación de Brunella Torpoco, Son Tentación, DJ Diego Alonso, Bipolares y una gran Jarana Criolla. Además, se instalará una feria gastronómica con lo mejor de la cocina local.

Pueblo Libre sigue celebrando su historia, su gente y su identidad. ¡Los esperamos para vivir juntos esta gran fiesta!