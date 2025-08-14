Por primera vez PIAS Terrestres recorrerá Ilave y Acora para brindar 5,500 atenciones a centros poblados

Programa PAIS del Midis y el Ejército del Perú realizan campaña multisectorial para beneficiar a 600 personas.

Con el objetivo de continuar acercando los servicios del Estado a las zonas más alejadas, la campaña de las PIAS Terrestres, gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional PAIS, llegó por primera vez a la región Puno para brindar más de 5500 atenciones sociales en Camicachi y Huantacahi Chila, centros poblados aimaras ubicados en los distritos de Ilave y Acora, respectivamente.

Esta primera intervención que beneficiará a 600 personas, cuenta con la participación de más de 30 instituciones públicas y los camiones militares MAN del Ejército del Perú, para brindar más de 54 servicios que contribuirán al desarrollo social, económico y productivo de más peruanos.

En ambos centros poblados, los pobladores accederán a atenciones médicas, los trámites del documento de identidad, la orientación productiva, información sobre beneficios educativos, el acceso a los programas sociales del Midis, orientación frente a casos de violencia, talleres de alimentación saludable y la actualización del nivel socioeconómico de los hogares, entre otros servicios.

“La ruta de las PIAS Terrestres continua con la responsabilidad encomendada de acercar los servicios del Estado a las zonas más alejadas. Con el valioso apoyo del Ejército, garantizamos que estas atenciones lleguen a las manos de las personas que más lo necesitan”, señaló la Willy Borda, coordinador del Programa PAIS en la región Puno.

Con la llegada de estos servicios a zonas ubicadas a más de 3600 metros de altura, se contribuye a reducir los índices de anemia y desnutrición infantil, las brechas de acceso a servicios judiciales y el fortalecimiento productivo en la zona, con la entrega de kits agrícolas y orientación sobre el manejo de plagas y la detección de enfermedades.

Cabe destacar que esta es la primera de dos campañas de las PIAS Terrestres en Puno. La siguiente se realizará el 11 y 12 de setiembre en la provincia de Azángaro, cuando lleguen al distrito de Tirapata y el centro poblado San Pedro de Buena Vista, en el distrito José Domingo Choquehuanca.

Las PIAS Terrestres son una estrategia que impulsa el Programa PAIS para contribuir al desarrollo de centros poblados más alejados. En lo que va del año, ya ha recorrido las regiones de La Libertad, Lambayeque, Amazonas y próximamente también en Piura.