Palmeiras goleó a Universitario 4-0 y aseguró boleto a Cuartos de Final de la Copa Libertadores

CARLOS HIDALGO

Diferencia abismal se apreció esta noche en el Monumental de Ate, donde Palmeiras de Brasil ratificó ser candidato de fuerza a pelear el título de la Copa Libertadores, al golear sin atenuantes a Universitario 4-0, y asegurar ya el boleto a los Cuartos de Final, pese a faltar la vuelta en Sao Paulo el miércoles próximo.

A los 3’ un avance de Palmeiras de parte de Vitor Roque ingresando al área es sujetado por Matías Di Benedetto y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal. El paraguayo Gustavo Gómez con remate pegado al parante derecho hizo inútil el esfuerzo de Sebastián Britos y anotó el primer gol visitante.

A los 11’ una gran combinación entre Vitor Roque y el “Flaco” José López, le permitió a éste internarse al área y pese a la marca de Cesar Inga sacó un zurdazo y el balón llegó a la red para el 2-0. A los 30’ apareció Vitor Roque que aprovechó un largo servicio de Micael y ganándole la posición a Riveros y de un zurdazo potente mandó la pelota a la red para el 3-0, con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, más problema tuvo la “U” cuando a los 52’ Williams Riveros recibió la roja del árbitro argentino Tello por una fuerte falta al “Flaco” López que a los 77’ luego de un remate de Piquerez desde afuera hizo pegar el balón en el parante y cabeceó al fondo del arco de Britos para el 4-0 final.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Carabalí), Ureña (Murrugarra), Concha (Castillo), Inga; Valera (Churín) y Flores (Vélez). DT: J.. Fossati.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista (Moreno), López (Allan), Mauricio (Torres), Sosa (Anderson) y Vitor Roque (Luighi). DT: A, Ferreira.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate