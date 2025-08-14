New Athletic celebra sus 20 años con multitudinaria carrera gratuita

En el marco de su 20 aniversario, la marca deportiva peruana New Athletic realizó con gran éxito la primera edición de la NA10K, una carrera gratuita, inclusiva y abierta a todo el público, que reunió a más de 7,000 participantes en el emblemático Circuito Mágico del Agua.

El evento, desarrollado en alianza con la Municipalidad de Lima, buscó promover un estilo de vida activo y saludable, además de reforzar el compromiso de la marca con la comunidad, la inclusión y el deporte. Desde tempranas horas del domingo, miles de personas se congregaron en la línea de partida para compartir una experiencia deportiva diferente, familiar y llena de entusiasmo.



Además de la competencia atlética, la jornada ofreció una completa zona de activación y experiencia, con música en vivo, dinámicas interactivas, stands de bienestar y nutrición, y servicios de recuperación física. Todo esto fue posible gracias al apoyo de aliados estratégicos como Grupo AJE (con sus marcas Sporade y Cielo), Degusta.pe, Pro Nutrition, Gimnasios B2, Z Cal, RPP, Clínica San Pablo y Flora & Fauna.

Esta iniciativa, que busca convertirse en una tradición anual, marca el inicio de una nueva etapa para la marca, apostando por actividades que conecten con su comunidad y refuercen su posicionamiento como referente del deporte en el país.