Ministro Sandoval: “Realizamos las obras respetando las normas y procedimientos y actuando sin soberbia”

Durante la inauguración del Puente Chalaco en Piura, el titular del MTC llamó a administrar los recursos públicos con planificación y respeto a los demás.



El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, inauguró el puente definitivo Chalaco y sus accesos en la provincia de Morropón, Piura, remarcando que el desarrollo del país requiere de obras bien planificadas, ejecutadas con respeto a las normas y procedimientos, y con un liderazgo responsable y sin soberbias.

“A quienes critican y no hacen nada o quieren hacer las cosas fáciles, les digo que para hacer las cosas correctamente hay que saber planificar, respetar las normas y los procedimientos. Aquí estamos nosotros inaugurando una de las tantas obras que venimos realizando a lo largo de la patria, haciendo bien las cosas, cumpliendo con las normas y procedimientos. Solo respetándonos unos a los otros, cumpliendo con las normas y leyes, es cuando seremos un país culto que sabrá elegir a sus gobernantes para que administren sus recursos con sabiduría, sin soberbia”, afirmó.

El titular del MTC destacó que el puente Chalaco, infraestructura de 70 metros construida con una inversión de S/ 20.3 millones, restablece la conectividad vial en el distrito de Santa Catalina de Mossa y beneficiará a miles de habitantes, mejorando el transporte de productos agrícolas, el turismo local y la economía regional.

“Estamos desarrollando obras que en los últimos 30 años no se han hecho para cerrar brechas; en esta oportunidad estamos inaugurando un puente que integra a los pueblos y conecta las vías para que puedan transportar la carga pesada de los productos agrícolas”, remarcó el ministro.

Sandoval explicó que el puente Chalaco forma parte de un conjunto de intervenciones estratégicas en Piura, como la construcción del puente Carrasquillo (550 metros y S/ 447 millones de inversión) y once puentes definitivos en el tramo Tambogrande – Morropón – Chulucanas (S/ 679 millones).

También destacó las obras en los aeropuertos de Piura y Talara, y los proyectos de conectividad digital que llevarán 4G a más localidades. “Todas estas obras que se realizan en Piura, se hacen a lo largo y ancho del país. Hablo de las obras que se ejecutan a través del MTC, pero la presidenta Dina Boluarte también construye colegio, hospitales, entrega títulos de propiedad, pone agua y desagüe, y eso hay que dar a conocer al resto del país”, expresó Sandoval.

La ceremonia contó con la participación de la vicegobernadora regional de Piura, y los alcaldes de Morropón, Santa Catalina de Mossa y Chulucanas, quienes coincidieron en que la ejecución de estas obras refleja el compromiso del Gobierno central con un desarrollo planificado, ordenado y respetuoso de la ley.